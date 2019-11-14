Giresun'da iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Giresun merkez ve Tirebolu ilçesindeki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Giresun merkez ve Tirebolu ilçesindeki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Osman Karaman yönetimindeki 28 ES 268 plakalı minibüs, merkeze bağlı Yaykınlık köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü Karaman ile araçta bulunan Emine Karaman ve İbrahim Ayar yaralandı.
Tirebolu-Doğankent kara yolu Kuzgun köyü mevkisinde Abdulhamit Yıldız idaresindeki 36 AAE 867 plakalı otomobil ile Hasan Kabadayı yönetimindeki 28 M 8729 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Yıldız ile minibüste bulunan Nazlı Koca yaralandı.
Yaralılar Giresun ve Tirebolu ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.