Giresun'da evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın denizde arandı
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Giresun'da evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın denizde arandı

Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız - Haberler | Güncel
Giresun'da evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın denizde arandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaklaşık 15 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın için denizde arama çalışmaları yapıldı.

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Giresun'un Bulancak ilçesinde yaklaşık 15 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın için denizde arama çalışmaları yapıldı.

Kentteki ikametinden 15 gün önce ayrılan 24 yaşındaki kadının yakınları polisten yardım istedi.

Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, kadının en son Karadeniz Sahil Yolu Sarayburnu cami karşısındaki sahil kesimde görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Bölgede kadına ait bir eşyanın da bulunması üzerine sahil kesim ve denizde bugün arama çalışmaları gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıçlarca yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

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