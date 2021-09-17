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Giresun'da dereler yükseldi, yürekler ağza geldi, o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Haberler | Güncel

Giresun'da dereler yükseldi, yürekler ağza geldi, o anlar kamerada Sağanak yağış nedeniyle dere suları yükseldiği, bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı Dere sularının yükseldiği anlar kameraya yansıdı GİRESUN - Geçen yıl 22 Ağustos tarihinde sel afetini yaşayan Giresun'da, bugün bir kez...

Giresun'da dereler yükseldi, yürekler ağza geldi, o anlar kamerada

Sağanak yağış nedeniyle dere suları yükseldiği, bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Dere sularının yükseldiği anlar kameraya yansıdı

GİRESUN - Geçen yıl 22 Ağustos tarihinde sel afetini yaşayan Giresun'da, bugün bir kez daha yürekler ağızlara geldi.

Giresun'un bazı ilçelerinde bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte, oluşan sel suları yollara ve köprülere zarar verirken, yollar çamur deryasına döndü. Suların yükseldiği analar kameraya yansıdı.

Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos tarihinde sel sularına kapılan aracın içerisinde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği Çaldağ mevkiinde sağanak yağış, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Batlama Deresinin taşması sonucu dere güzergahında bulunan köyler ve evlerde panik yaşandı.

-Dereler taştı, evler boşaltıldı

Yağışla birlikte köy içerisindeki dereler taşarken, bazı evlerde su baskınıyla karşı karşıya kaldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise İl Özel İdaresine bağlı iş maniaları çalışma başlattı.

Yaşanan etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sel sularının yükseldiği anlarda ise dere kenarlarına yakın evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan Batlama Deresinin taşması sonucu hayatı olumsuz etkileyen Çaldağ bölgesinde 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel afetinde sel sularına kapılarak Davut Akgün eşi Emine Akgün ve kızları Betül Akgün hayatını kaybetmişti.

Giresun'da dereler yükseldi, yürekler ağza geldi, o anlar kamerada

Giresun'da dereler yükseldi, yürekler ağza geldi, o anlar kamerada

Giresun'da dereler yükseldi, yürekler ağza geldi, o anlar kamerada

Giresun'da dereler yükseldi, yürekler ağza geldi, o anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Son Dakika Haberleri
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