Giresun'da atık barajında sızma olan maden işletmesinin faaliyetleri süresiz durduruldu

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Giresun Valiliği, Şebinkarahisar ilçesindeki maden işletmesinin atık barajındaki sızma nedeniyle, işletmenin faaliyetlerinin süresiz durdurulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nesko Maden AŞ'nin atık barajındaki iç setinin 18 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında yıkıldığı bilgisi alınması üzerine, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden müteşekkil teknik heyetin sahada inceleme için görevlendirildiği belirtildi.

Görevlendirilen teknik heyet tarafından olay yerinde ilk incelemenin yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Sızma olayından yaklaşık 2 saat sonra ilgili firma tarafından yapılan müdahaleyle sızmanın önlenerek kontrolsüz atık su akışının kesildiği, kuşaklama kanalları yapılarak kirli suyun dinlendirilerek temizlenmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bölgede 5 ekskavatör, 2 loder, bir greyder ve 3 kamyon ile temizlik çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, can ve mal kaybının bulunmadığı olayda çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir riskin oluşmaması için kurumlar ve ilgili firma tarafından bölgede tüm tedbirlerin alındığı, bölgeye yakın çevre köylerdeki vatandaşlara sahaya girmemeleri konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarıların da yapıldığı aktarıldı.

Olay sonucu oluşan kirliliğin hangi boyutta olduğu ve oluşturabileceği çevresel etkiler yönünden detaylı incelemelere başlanıldığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevreye kontrolsüz bir şekilde yayılan atıkların içerisinde kimyasal madde ve benzeri gibi tehlike oluşturabilecek bileşenlerin bulunup bulunmadığının tespiti ve çevresel etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla olay yerinden gerekli numuneler alınmıştır. Bu kapsamda mevcut çevre kirliliğinin önlenerek gerekli tedbirlerin alınması ve oluşabilecek daha büyük çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla valiliğimiz kararı ile firmanın faaliyetleri 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 15. maddesi gereğince süresiz olarak durdurulmuştur. Analiz sonuçlarına müteakip sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır."

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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