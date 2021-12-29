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Giresun'da aç kalan karacalar il merkezine indiler

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk - Haberler | Yerel

Giresun'da aç kalan karacalar il merkezine indiler Giresun'da aç kalan karacalar il merkezindeki bir sitenin yanındaki bahçeye girerek karınlarını doyurmaya çalıştılar.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da aç kalan karacalar il merkezine indiler

GİRESUN - Giresun'da aç kalan karacalar il merkezindeki bir sitenin yanındaki bahçeye girerek karınlarını doyurmaya çalıştılar.

Giresun merkez Fevzi Çakmak mahallesinde bir sitenin yakınındaki bahçeye giren karacalar site sakinlerinden biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Nilüfer Evler Sitesi sakinlerinden Köksal Tüfekçi, bahçede dolaşan karacaları fark edince cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bahçede bir süre dolaşan karacalar daha sonra gözden kayboldu.

Giresun'da aç kalan karacalar il merkezine indiler

Giresun'da aç kalan karacalar il merkezine indiler

Giresun'da aç kalan karacalar il merkezine indiler

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk - Son Dakika Haberleri

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