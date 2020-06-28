Giresun'da, 7 yaşındaki kayıp İkranur aranıyor (2)
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Giresun'da, 7 yaşındaki kayıp İkranur aranıyor (2)

JÖH TİMLERİ DEVREDEGiresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'da, 7 yaşındaki kayıp İkranur aranıyor (2)
28.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:10

JÖH TİMLERİ DEVREDE

Giresun'un Bulancak ilçesi İcili köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları sürüyor. Köye gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 100 kişilik uzman ekip kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arıyor. Aramalarda drone ve bir arama kurtarma köpeği de kullanılıyor. 

ANNE: AYAĞINDA PEMBE AYAKKABILARI VARDIKendisinin ilçede olduğu sırada kızının kaybolduğunu söyleyen Nazlı Tirsi, "Ben ilçedeydim. Köye geldiğimde çocuğumu sordum bana 'yan tarafta komşunun çocuğu ile oynuyor' dediler. Sonra amcasına sordum 'ben eve yolladım' dedi. Çocuğum ortalıkta yok. Her yerde aranıyor. En son üzerinde pembe ayakkabı ve taytı vardı. Görenler bize haber versin" dedi.VALİLİK: ARAMALAR SÜRÜYOR

Giresun Valiliği'nden kayıp İkranur Tirsi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kayıp ihbarının ardından bölgede arama çalışması başlatıldığının belirtildiği açıklamada, "Kayıp çocuğu aramak için; 6 Asayiş Timi (1 köpek unsuru ile), 8 kişilik AKUT, 4 kişilik AFAD ekibi olmak üzere 36 kişilik uzman ekip ve vatandaşlarla birlikte sabaha kadar bölgede arama çalışmalarına devam edilmiş ancak netice alınamamıştır. Havanın aydınlanması ile birlikte olay mahalline; 2 Jandarma Komando timi, 6 Asayiş timi (1 drone ve 1 köpek unsuru) takviye edilerek arama faaliyetlerine devam edilmektedir" denildi. 


Kaynak: DHA

Manşet

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