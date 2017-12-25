Giresun Belediyesi'nin Karla Mücadele Hazırlıkları Devam Ediyor

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte belediyenin karla mücadele hazırlıklarını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.



Başkan Kerim Aksu, kış mevsiminin yüzünü göstermeye başladığını, yüksek mahallelerde yılın ilk kar yağışına tanık olduklarını belirterek "Kış artık geliyor. Bazı mahallelerimizde kar yağışı dün başladı. Giresun Belediyesi karla mücadeleye tamamen hazırdır. 4 adet kar küreme aracı, 2 adet greyder, 10 adet JCB iş makinası, 10 adet kamyon, 2 arazöz, yeni aldığımız dar sokaklara girebilecek, otomatik tuzlama ve solüsyon yapacak aracımız devrede olacaktır. 250 personel arkadaşımız kış mevsiminde görev yapacaktır. 150 ton tuz, 70 ton solüsyon depolarımızda mevcuttur. İhtiyaç duyulduğunda ilave alım yapılacaktır" dedi.



Kış mevsiminde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Aksu şöyle devam etti:



"sokak hayvanları için 100 torba mama ve kuşlar için de 100 torba yemle birlikte hazırlıklarımızı tamamladık. Kendimizi düşünürken sokak hayvanlarını da düşünmeliyiz. Kış mevsiminde gönül dostlarımızı aç, susuz bırakmayalım. Geçen iki yılda yoğun bir kar yağışı ile karşılaştık. Merkezde bile 75 cm kar bile gördük. Biz o şekilde kar yağacak gibi şu anda hazırlıklarımız yaptık. Giresun Belediyesi çok güçlü bir şekilde ekipmanlarıyla ve ekibiyle kışa hazırdır. Hiçbir aksilik olmadan bu kışı atlatırız diye düşünüyorum." - GİRESUN