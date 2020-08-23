Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Biri asker 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketini getiren sağanak yağışın miktarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Bu ilk değil son da olmayacak" diyerek paylaştı. Bölgeye ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı kadar yağış bir günde yağdı.

Giresun'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelan felaketinden Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri etkilendi. Doğal afet sonucundan biri asker olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti 11 kişi ise kayıp. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yağış miktarıyla ilgili "Maalesef dün uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı. Yani 135 milimetrenin üzerinde yağış aldık" diye konuştu.

"BU FELAKETLER İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAK"

Bugün selin vurduğu yerlerde inceleme yapmak üzere bölgeye giden Bakan Pakdemirli, yağış miktarıyla ilgili şunları söyledi "Maalesef dün uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı. Yani 135 milimetrenin üzerinde yağış aldık. Bu afetle beraber de maalesef bunları yaşadık. Üzülerek söylüyorum ilk değil, son da olmayacak.

"DEVLETİN UYARILARINI DİKKATE ALMAMIZ LAZIM"

İklim değişiyor. Bu tarz felaketleri yaşıyor olacağız. Öncelikle can kaybı yaşamamamız için her tülü tedbirleri kişi olarak almamız lazım. Devletin uyarılarını dikkate almamız lazım. Vatandaşlarımızın bu konuda daha fazla iş birliği yapması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir kişinin dahi kaybı son derece herkesi üzüyor. Bütün milletimizi üzüyor. Bu anlamda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Burası tüm kurumların iş birliğiyle temizlenir. Hızlı bir şekilde inşallah yaralar da sarılır. Özellikle şehir içine yönelik ne tedbirler alınabilir ilerleyen saatlerde tahmin ediyorum onun da açıklamaları olacak. Biz de şu anda gerekli tespitleri devam ettiriyoruz."