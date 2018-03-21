Giresun 23 Yıl Sonra Doğan Üçüzlerine 'Recep, Tayyip, Erdoğan' İsmini Verdiler

23 yıl sonra doğan üçüzlerine 'Recep, Tayyip, Erdoğan' ismini verdiler

Rize'de, 23 yıldır çocuk hasreti çeken Ali Er (53) ile Meliha Er (45) çifti, üçüz erkek bebek sahibi oldu. Bebeklerine 'Recep, Tayyip, Erdoğan' adını veren çift, hafta sonu memleketi Rize'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evlerine davet etti.

Ardeşen ilçesi Armağan köyünde oturan Ali ve Meliha Er çifti, 23 yıl önce evlendi. Yıllarca çocuk hasreti çeken çiftin tüp bebek denemeleri de sonuçsuz kaldı. Ancak çiftin üçüncü tüp bebek denemesi başarı ile sonuçlandı ve Meliha Er hamile kaldı. Er, önceki akşam, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde üçüz erkek bebek dünyaya getirdi. Ali ve Meliha Er çifti üçüz erkek bebeklerine, 'Recep, Tayyip, Erdoğan' adını verdi. Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaretçilerini kabul eden çift, yıllar sonra çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çifti, hafta sonu memleketi Rize'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evlerine davet etti.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

23 yıl sonra gelen duygunun anlatılmaz olduğunu ifade eden Ali Er çok sevinçli olduğunu belirterek "Allah bizi 23 yıl sonra evlat sahibi yaptı. Allah olmayanlara da nasip etsin. Çocuklarımız olmadan böyle bir isim vermeye niyet etmiştik. Çocuklarımıza Recep, Tayyip, Erdoğan adlarını koyduk. Şayet biri kız olsaydı Recep, Tayyip, Emine koyacaktık. Ama üçü de erkek oldu. Kendisi dünya ve Türkiye lideridir. Bizim çocuklarımız onun gibi olmasa da en azından onun yolundan gitsin istiyoruz. İnşallah, Türkiye'ye faydalı bir evlat olurlar. Recep Tayyip Erdoğan her zaman başımızın tacıdır" dedi. Meliha Er ise 23 yıl sonra evlat sahibi olmanın mutluğunu yaşadığını belirterek "Recep Tayyip Erdoğan'ın çok anlamı var. Türkiye'mizi kurtarmış bir liderimiz var, o nedenle isimleri koyduk.23 yıl bekledik. Üçüncü denemede rabbim üçüzler verdi. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Rabbim bizi sevindirdi. Cumhurbaşkanımızın ismini verdik, Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Her zaman lider kalsın." ifadelerini kullandı. Çift, hafta sonu Rize'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rize'nin Ardeşen ilçesindeki evlerine davet etti.