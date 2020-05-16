Bir grup köy sevdalısı, köy özlemlerini yerleştirdikleri kameralarla gideriyor Konya'da bir grup, koronavirüs salgını nedeniyle gidemedikleri köylerinin özlemini, yerleştirdikleri kameralarla gideriyor.

Konya'da bir grup köy sevdalısı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle istedikleri zaman köylerine gidemeyince, farklı noktalara yerleştirdikleri kameralar vasıtasıyla istedikleri zaman köylerini görüp hasret giderebiliyorlar.

KÖY ÖZLEMİ ÇEKİYORLAR

Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de de alınan tedbirlerle önlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda özellikle hafta sonları büyükşehirlerde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, tatilini köylerinde değerlendirenleri hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye'nin birçok şehrine dağılan ve Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Çat köyüne gelerek her fırsatta tatillerini burada değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar, kısıtlamalardan dolayı köy sevgilerini dindirmek için çare aramaya başladı.

KAMERA YERLEŞTİRİP KÖYLERİNİ İZLİYORLAR

Çat Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adı altında birleşen köylüler, çareyi köye kamera yerleştirmekte buldu. Yolun olduğu yerlere arabalarla kamera ekipmanlarını getiren köylüler, yolun bittiği noktada ekipmanları dağ ve yamaçlardan at ve eşeklerle çıkarttı. Yerleştirilen kameralarla internetin olduğu her yerden indirilen uygulama ile köylerini izleme fırsatı bulan köylüler, bu sayede hem hasret giderilmiş oluyor hem de köye gelen gidenleri kontrol ediyorlar. Çeşitli nedenlerle göç veren ve 5 kişinin yaşadığı köyde her yıl yapılan bahar şenlikleriyle yüzlerce insan buluşuyor.

"KÖY SEVGİSİYLE BÜYÜTÜLDÜK"

ÇATDER Başkanı Yasin Çetinkaya, kısıtlamalardan dolayı özellikle hafta sonları köylerine gidemediklerini belirterek, "Bizler köyde doğmadık ama köy sevgisiyle büyütüldük. Burası anne ve babalarımızın doğup büyüdüğü yer. Biz de her fırsatta buraya gelip birkaç gün yatıp gidiyoruz. İmkanımız olsa sürekli kalırdık. Zamanında köyümüz göç vermiş ama biz sürekli gelerek köyümüzü canlı tutuyoruz. Kameraları döşedik ki köye gidemediğimiz zamanlarda biraz olsun özlemimizi giderelim" dedi.

Kaynak: İHA