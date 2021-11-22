GIDA KONTROL GÖREVLİSİ KURSU DÜZENLENİYOR

ERZİNCAN (Habermetre) - ?İl Müdürlüğümüz ev sahipliğinde 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 gün sürecek olan Kontrol Görevlisi Kursu başladı.

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda başlayan eğitime Ordu, Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, Çorum, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Niğde, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak illerinden Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi ve Veteriner Hekim olmak üzere toplam 56 teknik personel katılmaktadır.

Düzenlenen eğitime katılan teknik personele; 5996 Sayılı Kanun, Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik, Prosedürler (resmi kontrol-risk-zehirlenme-numune alma), Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS), Türk Gıda Kodeksi (Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler), Temel HACCP ve Ön Gereksinimler, Temel HACCP Prensipleri ve Tetkiki, Numune Alma Usul ve Esasları konularında bilgi verilecektir.

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