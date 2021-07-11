GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasında DHA'ya ödül
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GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasında DHA'ya ödül

GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasında DHA'ya ödül
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muhabiri Mehmet Mucahit Ceylan, 'Röportaj' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Muhabiri Mehmet Mucahit Ceylan, 'Röportaj' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin, bu yıl 35'incisi gerçekleştirilen 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasının ödülleri, törenle sahiplerine verildi. Törene, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek, ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri ile bölgedeki kentlerden gazeteciler katıldı.

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmada dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. Gecede Demirören Haber Ajansı Diyarbakır Muhabiri Mehmet Mucahit Ceylan'a, 'Koronavirüsle mücadele eden doktor: Tanık olduklarımı gören biri evden dışarı çıkmazdı' haberiyle 'Röportaj' kategorisinde birincilik ödülü verildi. Ceylan, plaketini AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın elinden aldı.

- Yarışmasında
GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasında DHA'ya ödül

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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