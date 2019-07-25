GGC'den anlamlı sergi

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) 24 Temmuz Basın Bayramı ve GGC'nin 50. yılı dolayısıyla anlamlı bir seriye imza attı.

Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen sergi iş ve siyaset insanlarını bir araya getirdi. Gaziantep Protokolünün hazır bulunduğu sergide Gaziantep Valisi Davut Gül, İnsanlara basının sopa olarak gösterilmemesi gerektiğini ifade etti. Gaziantep'in en zayıf halkasını basın olduğunu ifade eden Vali Gül, "Gaziantep'in en zayıf halkası basın. En zayıf halkasının basın olmasının sebebi de şu, bu işi hakkıyla yapanlar da var, hakkıyla yapmayıp yapmaya çalışanlar da var. Bu şunu getiriyor, hakkıyla yapamayınca idareyi, siyaseti, iş dünyasını dizayn etmeye çalışıyor. Belirli bir aşamadan sonra hem basının imajı bozuluyor hem de sizleri seven insanların insanları sizlere olan bakış açısı değişiyor. Gaziantep basının yapması gereken iş şu, şapkayı önüne koyacak, biz nerede yanlış yaptık, biz nasıl kendi ayaklarımızın üzerinde dururuz ve biz nasıl daha iyisini yaparız ve diğer kurumlardan ne destek alabiliriz diye hareket etmesi lazım. Gaziantep kendini bir sorgulamadan ve öz eleştiriden geçirmezse şuan 14 ya da 18 tane gazete varsa bunlardan 4'te biri 2 sene ancak kalır. Biz sizlerin yaşamasını ve ayakta kalmasını istiyoruz. Hepinizi seviyoruz ve burada görev yaptığımız süre içerisinde 24 saat birlikte hareket etmek istiyoruz" dedi.

"Basın kuruluşları zor durumda"

basın yayın kuruluşlarının ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini hatırlatan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, "Basın yayın kuruluşları ekonomik olarak zor durumdadır. Bu yüzden 24 Temmuzu buruk bir şekilde kutluyoruz. Özellikle ekonomik sorunlar yüzünden uygulanan otosansür mesleğimizin en ciddi sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. 24 Temmuz 1908 yılında 2. Meşrutiyet yürürlüğe girerken basına sansürün son buldu. Bağımsız ve tarafsız basının varlığı, toplumun bilinçlenmesinde ve demokrasinin gelişmesinde en önemli koşulları arasında bulunmaktadır. Basın bu özellikleriyle demokrasinin vazgeçilmez kurumlarındandır. Her türlü sansürün son bulduğu, gazetecilerin mesleklerini özgürce yaptığı günler dileğiyle tüm meslektaşlarımın basın bayramını kutluyorum. GGC'nin yarım asırlık kuruluşunu nostaljik bir sergiyle kutlamak istedik. Bizleri geçmişe götüren ve anıları canlandıran güzel bir sergi oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arından protokol tarafından GGC 50. yılı dolayısıyla daktilo şeklindeki pasta kesildi.

Sergiye, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Miletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür kurum temsilcileri sendika başkanları ve basın mensupları katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA