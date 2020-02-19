Gezi parkı davasından beraat ettikten sonra gözaltına alınan Kavala adliyeye sevk edildi
Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kavala, buradaki işlemlerin ardından adliye gönderildi. Euronews.com'da Görüntüle