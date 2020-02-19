Gezi parkı davasından beraat ettikten sonra gözaltına alınan Kavala adliyeye sevk edildi
Haberler » Dünya » Gezi parkı davasından beraat ettikten sonra gözaltına alınan Kavala adliyeye sevk edildi - Haberler

Gezi parkı davasından beraat ettikten sonra gözaltına alınan Kavala adliyeye sevk edildi

Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

19.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:20
Gezi parkı davasından beraat ettikten sonra gözaltına alınan Kavala adliyeye sevk edildi

Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden , 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.


Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kavala, buradaki işlemlerin ardından adliye gönderildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler