Gezgin Kadınlar'ın objektifinden dünya çocukları
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Gezgin Kadınlar'ın objektifinden dünya çocukları

Gezgin Kadınlar'ın objektifinden dünya çocukları
Bültenler - Haberler | Güncel

Gezgin Kadınlar'ın objektifinden yansıyan eserler, Karşıyaka Latife Hanım Köşkü'nün bahçesinde açılan "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler" başlıklı fotoğraf sergisinde sanatseverler ile buluştu.

Sergide fotoğrafçılar Aylin Telef, Aylin Coşkun, Ayşegül Çetinkalp, Deniz Dağasan, Fatoş Kalınkaya, Hacer Aydın ve Selcen Küçüküstel tarafından 16 ayrı ülkede çekilmiş toplam 35 fotoğraf yer aldı. Dünya çocuklarının renklerini ve güzelliklerini Karşıyaka'ya taşıyan sergi, 29 Nisan Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

ATAMIZA MİNNETLE

Gezgin Kadınlar Fotoğraf Grubu adına bir konuşma yapan Hacer Aydın "Dünyada çocuklara bayram hediye eden tek ülke biziz. Bunu büyük liderimiz Atatürk'e borçluyuz. Bu bayramı sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan etti. Ata'mızı buradan bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Pandemi öncesinde dünya çocukları ülkemize gelir, kutlamalar yapılırdı. Ama maalesef bu yıl çocuklar gelemeyince biz fotoğraflarla dünya çocuklarını buluşturalım dedik. 16 ülkede çektiğimiz 35 fotoğraf ile bu sergiyi açtık. Belediye Başkanımıza bu sergiyi açmamıza olanak tanıdığı için, belediye çalışanlarına da emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Yaşasın 23 Nisan" dedi.

SANATLA BÜYÜYECEĞİZ

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da "Karşıyakalıların ilgi göstereceğine inandığım çok güzel bir serginin açılışını yaptık. Kadınların gözünden dünya çocuklarının fotoğraflarını bize sunan bu sergi, belli ki büyük bir özenle hazırlanmış, oldukça özel ve değerli bir çalışma. Bu sergiyi burada açarak bizleri onurlandırdınız. Size Karşıyakalılar ve Karşıyaka Belediyesi adına yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimiz bizim için çok değerli. Demokrasimiz, Atatürk'ün bizlere emanet etmiş olduğu ilkeler, değerler çok önemli. Biz hem dünyada hem yurtta barışı gözetiyoruz. Çocuklarımıza da, gençlerimize de güveniyoruz. Sanatımızla, sanatçılarımızla büyüyeceğimize inanıyoruz. Gezgin Kadınlar Fotoğraf Grubu da bugün burada eserleriyle bize bir kez daha fotoğraf sanatının güzelliklerini hissettirdi. Kendilerini saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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