Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar

Bilim insanları uydu görüntülerini kullanarak, Afrika fillerinin sayısını uzaydan takip etmeye başladı. Gezegenin yüzeyinin 600 kilometre yukarısında yörüngede dönen bir uydudan çekilen fotoğraflar, bulutsuz tek bir günde 5 bin kilometrelik bir alanı tarayarak kaç Afrika filine sahip olduğumuzu saymaya olanak sağlıyor.

Birleşik Krallık'ta bulunan Bath Üniversitesi'nden Dr. Olga Isupova süreci "Algoritmaya görüntüler tanıtıp 'Bunlar fil, şunlar değil' diye öğretiyoruz. Algoritma böylece bizim çıplak gözle göremeyeceğimiz detayları da ayırt etmeyi öğreniyor" sözleriyle anlattı. Filleri tek tek saymak zor bir görev olsa da geliştirilen algoritmayla mevcut görüntüler üzerinden bir günde 5 bin kilometrelik alandaki filleri saymak oldukça mümkün.

BÖLGEDE FİL YOĞUNLUĞU YÜKSEKMİŞ

Bilim insanları ilk olarak Güney Afrika'nın Addo Ulusal Fil Parkı'nda ölçüm yaptı. Oxford Üniversitesi'nde Koruma Bilimi Uzmanı Dr. Isla Duporge bölgedeki fil yoğunluğunun yüksek olduğunu belirtirken, "Parkta hem sık çalılık hem de açık bozkır var. Bu yüzden yaklaşımımızı test etmek için iyi bir yerdi. Bugüne kadar geliştirme aşamasında olarak gördüğümüz bu yöntemi artık tam anlamıyla kullanabiliriz.

BU SİSTEM KAÇAK AVCILIĞI ÖNLEYECEK

Afrika filleri, soyu tehlike altında olan hayvan türleri arasında yer alıyor. Bu tehlike durumunda üç kritik seviye mevcut. Kritik tehlikedeki türler, tehlikedeki türler ve savunmasız türler; Afrika filleri bu üçü içinde durumları görece iyi olan savunmasız türler seviyesinde yer alıyor. Bilim insanları bu yöntemin kaçak avcılıkla mücadelede işe yarayabileceğini savunuyor. Dr. Duporge "Bu görüntüler uzaydan alındığı için sahada kimseyi kullanmamıza gerek olmuyor. Bu özellikle koronavirüs döneminde büyük avantaj" dedi. Ayrıca Duporge, "Zoolojide teknoloji kullanımı epey yavaş ilerleyen bir alan olabiliyor. En son teknolojileri hayvanların korunmasında da kullanabilmek gerçekten çok güzel." dedi.