Gevrekli Mahallesine Prestij Cadde

Seydişehir'e bağlı Gevrekli Mahallesine yaklaşık maliyeti 750 Bin TL olana prestij cadde yapılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 4. Bölge Müdürü Memiş Kunt ile birlikte çalışmaların başladığı caddede incelemede bulundu.

Seydişehir Belediyesinin, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçeye en iyi hizmeti sunabilme gayreti içerisinde oldukların kaydetti.

Seydişehir'e kalıcı hizmetler ve eserler bırakabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;" Gevrekli mahallemiz büyük kırsal mahallelerimizin başında geliyor. Referandum çalışmalarında Tahir Başkanımızla birlikte ziyaret etmiştik.Gevrekli mahallemizin prestij bir cadde hak ettiğini, buraya ihtiyaç olduğunu kendisine ilettik.Şu anda Büyükşehir Belediyemiz çalışmaları başlattı. İnşaallah en kısa zamanda harman yoğunluğu başlamadan burayı tamamlamayı, hizmete açmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor.Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bölge Müdürlerimize ve ilgilenen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Mahallemize hayırlı olsun inşaallah" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli olarak çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Tutal, Gevrekli mahallesinde bulunan 10 metre genişliğinde 800 metre uzunluğunda Ömer Karabulut caddesinde çalışmaların başladığını kaydetti.

Büyükşehir Yasası ile birlikte beldelerden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerleri ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarının önemli ölçüde tamamladığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Gevrekli mahallesinde başlatılan prestij cadde çalışmasının 40 günlük gibi bir süre tamamlanacağını kaydetti.



