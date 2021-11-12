Germencik'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın dördüncüsü yapıldı
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'ın Germencik ilçesindeki ortaokulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın dördüncüsü gerçekleştirildi.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki ortaokulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın dördüncüsü gerçekleştirildi.
Ortaklar Mahallesindeki Murat-İrem Delgen Ortaokulundan 125 öğrencinin 25 projesi fuarda görücüye çıktı.
Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de öğrencilerin projelerini inceledi.
Öğrenciler, "Sıvı ile çalışan, açılıp kapanan köprü", "Topraksız sera" projesi gibi projelerini katılımcılara anlattı.
AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet