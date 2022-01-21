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Germencik'te karne heyecanı

Germencik'te karne heyecanı
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Yılmaz Çakaloğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Turgay Gülenç ve protokol üyeleri de katıldı.

Gülenç, konuşmasında, kent genelinde 7 bin 535 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini verdi.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

Turgay Gülenç, İmam Hatip, Germencik, Aydın, Güncel, Haber

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