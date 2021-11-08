Germencik'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Germencik'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Germencik'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kurum müdürleriyle, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplantı yapıldı.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kurum müdürleriyle, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplantı yapıldı.

Belediyenin konferans salonunda Kaymakam Turgay Gülenç başkanlığında yapılan toplantıda, Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Dilara Büyüközer, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sunum yaptı.

Toplantıya ilişkin bilgi veren Büyüközer, ilçe müdürleriyle nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin toplandıklarını, burada alınan kararları daha geniş bir şekilde uygulamayı amaçladıklarını söyledi.

Büyüközer, "Amaç şiddete karşı sıfır tolerans geliştirmek. Yani şiddeti tamamen bitirmek istiyoruz. Kadına, çocuğa, engelliye, yaşlıya şiddeti bitirmek istiyoruz. Bu sebeple de devletin her kademesiyle ortak bir iş birliği içerisindeyiz." dedi.

Germencik'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Germencik'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title