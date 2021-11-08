Germencik'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kurum müdürleriyle, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplantı yapıldı.

Belediyenin konferans salonunda Kaymakam Turgay Gülenç başkanlığında yapılan toplantıda, Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Dilara Büyüközer, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sunum yaptı.

Toplantıya ilişkin bilgi veren Büyüközer, ilçe müdürleriyle nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin toplandıklarını, burada alınan kararları daha geniş bir şekilde uygulamayı amaçladıklarını söyledi.

Büyüközer, "Amaç şiddete karşı sıfır tolerans geliştirmek. Yani şiddeti tamamen bitirmek istiyoruz. Kadına, çocuğa, engelliye, yaşlıya şiddeti bitirmek istiyoruz. Bu sebeple de devletin her kademesiyle ortak bir iş birliği içerisindeyiz." dedi.