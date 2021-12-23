Germencik'te "Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy" resim sergisi açıldı - Haberler
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Germencik'te "Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy" resim sergisi açıldı

Germencik'te
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2021 yılının Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle hazırlanan "Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy" temalı resim sergisi açıldı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 2021 yılının Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle hazırlanan "Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy" temalı resim sergisi açıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilen sergi Germencik Şehit Cafer İlkokulu Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Programa katılan Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İstiklal Şairi Ersoy'un genç kuşaklara tanıtılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Germencik'te Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy resim sergisi açıldı

Germencik'te Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy resim sergisi açıldı

Germencik'te Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy resim sergisi açıldı

Germencik'te Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy resim sergisi açıldı

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AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

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