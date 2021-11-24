Germencik Belediyesi'nden öğretmenlere yaş pasta sürprizi

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere sürpriz yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçede görevli tüm öğretmenlere yaş pasta gönderdi.

Germencik Belediyesi GESA ekipleri bu kez öğretmenler için sahadaydı. GESA ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, halk eğitim merkezi, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeyi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, mesleki eğitim merkezi, meslek yüksekokulu, özel eğitim merkezleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olmak üzere ilçe genelinde eğitim öğretim faaliyeti gösteren 42 okul ve eğitim merkezinde görevli öğretmenleri ziyaret ederek yaş pastalarını takdim etti, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü tebrik mesajını iletti. Pasta sürprizi için Germencik Belediyesine teşekkür eden öğretmenler, memnuniyetlerini dile getirdi.

Öğretmenler Günü etkinliği ile ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ilçemizde görevli öğretmenlerimiz için hazırladığımız yaş pastaları takdim ettik. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olan, ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, aydınlık yarınlarımızın mimarları, gelecek nesilleri yetiştiren tüm kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi. - AYDIN