Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu
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Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu

02.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:27
Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu

Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde kaynak yapıldığı sırada sıçrayan bir kıvılcımdan çıkan yangın nedeniyle 9 bin ton geri dönüşüm malzemesi küle döndü. Tesisisin sahiplerinden birinin yaralandığı yangına ekipler müdahale ederken, kara dumanlar tüm şehri kapladı. İş yeri sahibi, yaşanan faciayı çaresizlik içinde izledi.

Yunusemre ilçesindeki Dericiler Sitesi içinde bulunan bir geri dönüşüm tesisisin depolama alanında istiflenen yaklaşık 9 bin ton geri dönüşüm malzemesi bir kıvılcım yüzünden çıkan yangında küle döndü. Geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanın çevresinde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışması sırasında kaynak makinesinden sıçrayan bir kıvılcımla alev alan plastik malzemeler rüzgarın da etkisiyle bir anda tüm malzemeleri kapladı.

KARA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ SARDI

Rüzgarın etkisiyle kuvvetli bir şekilde artan alevlerden çıkan kara dumanlar tüm Manisa'dan gözükürken olaya çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi müdahale etti. Manisa Çevre Yolunda ise trafik polisleri trafiğin aksamaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sırasında tesisin ortaklarından birinin kayarak düşmesi sonucu ayağından yaralanan şahıs, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Rüzgarın çok şiddetli esmesi nedeniyle itfaiye ekiplerinin de güçlükle müdahale ettikleri yangında itfaiye ekipleri alevlerden kendilerini korumak için metal parçaları kalkan yaptı. İş makineleri bir taraftan tutuşmayan malzemeleri yangın alanından uzaklaştırırken iş yeri sahibi çaresizlik içinde yangını izledi.

Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu

"BİR KIVILCIMLA YANGIN ÇIKTI"

Yangının nasıl çıktığını anlatan görgü tanıklarından Muhammed Raşit Duru, "Bir kıvılcımla yangın çıktı. Plastikler alev aldı büyüdü. İtfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Bir türlü sönmüyor. Büyük ihtimalle helikopterle falan müdahale ederler. Çok fena yanıyor." dedi.

İTFAİYE EKİPLERİ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken alanda soğutma çalışmalarına başlandı. Yangın ve çıkan dumanlar drone ile görüntülenirken itfaiye ekiplerinin zor anları ise çalışma şartlarının zorluğunu gözler önüne serdi.

İşte yangından fotoğraflar:


Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu
Geri dönüşüm tesisindeki depolama alanı alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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