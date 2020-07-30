Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
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Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti

Doğu Akdeniz ve Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türk şirketi Assuva'dan 50 taktik insansız hava aracı sipariş etti.

30.07.2020 00:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:48

Türk şirketi Assuva Savunma Sanayi, Yunanistan Savunma Bakanlığı ile 50 adet tatktik İHA satımına yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

DefenseNews'te yer alan habere göre şirketten yapılan açıklamada, Yunanistan'a gönderilen iki "Proton Elic RB-128" tipi uçağın, kabul testlerinden başarıyla geçtiği belirtildi.

AB ÜYESİ ÜLKEYE YAPILAN İLK İHRACAT

Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, açıklamasında bunun şirketin hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeyle yaptığı ilk ihracat anlaşması olduğunu söyledi. Şirketin daha önce Türk, Çin ve Sri Lanka ordularına İHA sistemleri sattığı bilgisini paylaşarak, "Yunanistan'a ihracat için gerekli tüm lisansları aldık" dedi.

İHA'LAR ARAMA KURTARMADA KULLANILACAK

Yunanistan'a satılacak İHA'ların, arama ve kurtarma misyonlarında kullanılmak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Bu uçakların ayrıca yeraltı sığınaklarını, patlayıcıları, kara mayınlarını ve kimyasal maddeleri de tespit edebildiği bilgisi veriliyor.

Uçakların 1 kilometreye kadar ve yeraltında 50 metreye kadar mesafeden görüntü yakalayabilen termal kameraya sahip olduğu kaydediliyor.

Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Haber Yorumları (5)
BAYRAK: Bu ne lahana tursusu ozaman hersey boş.artik Yunan sürtüşmelerini haber yapmanın anlami yok.hersey parmiymis
Cevap Yaz 1 24 Yayından Kaldır
RA: ben olsam katii surette bu serefsiz ülke olan yunanistana zirnik satmazdim ama !!!!
Cevap Yaz 4 26 Yayından Kaldır
ACİRSAN YETİME: uckurus icin vermeyin yarinda cakmasini yaparlar
Cevap Yaz 3 39 Yayından Kaldır
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