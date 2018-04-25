Gerçeklerin Işığında Gıdada Kirletilen Bilgiler" Konferansı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Gerçeklerin Işığında Gıdada Kirletilen Bilgiler" isimli konferans düzenlendi.

"Gerçeklerin Işığında Gıdada Kirletilen Bilgiler" konusu ile Türkiye'de çeşitli konferanslar veren Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği'nin (MÜMSAD) bu sefer ki durağı OMÜ oldu. OMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nün organize ettiği konferansa konuşmacı olarak; MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül ve Genel Koordinatörü Ebru Akdağ katıldı. Bilimsel gerçekliğin önemli olduğunu belirten Metin Yurdagül, "Bilgi kirliliğini önlemenin tek yolu bilimsel gerçekler ışığında ilerlemek, bilimsel araştırmalara dayandırılarak yapılan çalışmaları paylaşmaktır. Dernek olarak bilim insanlarının görüşleri ve yönlendirmelerini alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Siz değerli gıda mühendisi adayları, insanların doğru beslenmesine katkı sunacak bir meslek grubunda yer alıyorsunuz ve bu yüzden çok şanslısınız. Son dönemlerde yapılan bilimsel çalışmalar doymuş yağların kalp sağlığı ilişkisi konusunda ezber bozan sonuçları ortaya koyuyor. Elbette daha çok araştırmaya ihtiyaç var ancak bilim dünyası geliştikçe olağan şüphelileri sorgulamamız gerektiği de ortaya çıkıyor" dedi.

Yurdagül'ün konuşmasının ardından sunumunu yapan Genel Koordinatörü Gıda Mühendisi Ebru Akdağ ise, "Gıda sektörüne olduğu kadar, oluşturulan korkuyla yanlış seçimler yapan tüketicilere de ciddi zararlar veren bilgi kirliğine karşı organize, stratejisi belirli ve sürdürülebilir bir mücadele gerekiyor. 10 yıldır devam ettiğimiz bu mücadelede olmazsa olmazlar bilimsel gerçekler ve etik kurallar ekseninden ayrılmadan ortak hareket bilinciyle ilerlemek. Bu da bizim temel prensibimizi tanımlıyor. Ambalajlı gıda güvenli gıdadır. İlgili otoriteden izinlidir ve kontrol altında olduğu gibi, etiketlerde üretiminden menşei kadar hikayesini ve bilişimiyle özelliklerini görebilirsiniz. Açıktan satın alınan bir üründen ise bunları bekleyemezsiniz, dolayısıyla böyle bir ürün tüketiyorsanız sağlığınıza zarar vermesi riskini kabul ettiğiniz anlamına gelir" diye konuştu.

Konferansın ardından Metin Yurdagül öğrencilere anlatıklarıyla ilgili sorular sordu. Doğru cevap veren sekiz kişiye ise hediye verildi. OMÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Münir Anıl, konuşmacılara çiçek ve fidan sertifikası takdim etti. - SAMSUN