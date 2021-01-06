Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti

ABD Senatosu'nda Georgia eyaletine ait iki sandalye için tekrarlanan seçimlerde, Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff zafer ilan etti. Sonuçlar kesinleşirse, Cumhuriyetçi Parti, Başkan Donald Trump'ın koltuğunun ardından Senato çoğunluğunu da kaybedecek.

ABD Senatosu'nda Georgia eyaletine ait iki sandalye için tekrarlanan seçimlerde, Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff zafer ilan etti. Sonuçlar kesinleşirse, Cumhuriyetçi Parti, Başkan Donald Trump'ın koltuğunun ardından Senato çoğunluğunu da kaybedecek.

İLK TURDA KİMSE YÜZDE 50'Yİ GEÇEMEMİŞTİ

Senatoda 6 yıllık görev süresi dolan Cumhuriyetçi David Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini almış, rakibi Demokrat Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kalmıştı.

Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi Kelly Loeffler yarışmış, Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu, Loeffler ise yüzde 25,9'unu almıştı.

Mevcut tabloda Senatoda Cumhuriyetçilerin 50, Demokratların ise 48 sandalyeye sahip olması sebebiyle Georgia yarışı oldukça önem taşıyor.

GEORGİA'DAKİ SEÇİM NEDEN ÖNEMLİ?

3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senato'da, 50 Cumhuriyetçi'ye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı.

Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu korumuş olacak. Bu da Demokrat Başkan Joe Biden'ı birçok süreçte zora sokabilir.

İkinci senaryoda ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcılığı görevine başlayacak Kamala Harris bozacak. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda da Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senatoda sağlayacakları çoğunlukla Biden yönetiminin elini güçlendirmiş olacak.