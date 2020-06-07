George Floyd protestoları: "Seyirci kalamam" ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un Minneapolis kentinde beyaz polis Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin ardından ırkçılık karşıtı başlayan protestolar dünyaya yayılıyor.

ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un Minneapolis kentinde beyaz polis Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin ardından ırkçılık karşıtı başlayan protestolar dünyaya yayılıyor. Siyahlar bir kez daha silahsız siyahın beyaz polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine karşı isyan ederken, gösterilere katılan beyazlar ise 'arkadaşlarının ölümüne seyirci kalamayacaklarını' söylüyor.

Peki protestocular ne istiyor, dalga dalga yayılan bu gösteriler ırkçılıkla mücadele için bir dönüm noktası olabilir mi?

Göstericiler, aktivistler, sanatçılar ve tarihçilerle gösterilerin altında yatan nedenleri ve bundan sonra neler olabileceğini konuştuk.