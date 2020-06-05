George Floyd olayı nedir? George Floyd neden ve nasıl öldürüldü? George Floyd'un ölümü nedir? Siyahi Amerikalı George Floyd!
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George Floyd olayı nedir? George Floyd neden ve nasıl öldürüldü? George Floyd'un ölümü nedir? Siyahi Amerikalı George Floyd!

ABD'de polis tarafından sokak ortasında sıkıştırılan ve boğularak öldürülen Afro-Amerikan vatandaş George Floyd olayı tüm dünyada büyük yankılar uyandırdı. George Floyd olayı nedir? George Floyd neden ve nasıl öldürüldü? George Floyd'un ölümü nedir? Siyahi Amerikalı George Floyd!

George Floyd olayı nedir? George Floyd neden ve nasıl öldürüldü? George Floyd'un ölümü nedir? Siyahi Amerikalı George Floyd!
05.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:40

Amerika Birleşik Devletleri'nde sokak ortasında polis şiddetine maruz kalan ve boğularak öldürlen George Floyd tüm dünyada gündeme düştü ne büyük tepki çekti. Özellikle Amerika'da Afro-Amerikan vatandaşlar tarafından ırkçı saldırı olarak algılanan olay ülkede büyük infial yarattı.

GEORGE FLOYD OLAYI NEDİR?

George Floyd'un ölümü, 25 Mayıs 2020 tarihinde akşam saatlerinde Minneapolis'te 20 Amerikan doları sahte banknot ihbarı için gelen polislerden biri olan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in kelepçeli şekilde yere yüz-üstü yatırdığı Afro–Amerikalı şüpheli George Floyd'un boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca diziyle bastırarak öldürmesi olayıdır.

Minnesota'da bulunan Minneapolis kentinin güney mahallesinde gerçekleşen olayı tanıklar cep telefonlarıyla kaydettiler. Floyd'un defalarca "Nefes alamıyorum" dediğini gösteren video kayıtları sosyal medya platformları ve ana akım medyada yayıldı. Olaya karışan dört polis memurunun işine ertesi gün son verildi. Floyd'un ölümüne sebebiyet veren polis memuru Derek Chauvin ise cinayete teşebbüsten tutuklandı. Olay sonrası ABD'nin birçok bölgesinde siviller tarafından eylemler gerçekleştirildi.

George Floyd olayı nedir? George Floyd neden ve nasıl öldürüldü? George Floyd'un ölümü nedir? Siyahi Amerikalı George Floyd!
George Floyd olayı nedir?

OLAYDAKİ KİŞİLER KİMLER?

George Floyd

(14 Ekim 1973 – 25 Mayıs 2020), Kuzey Karolina'nın Fayetteville şehrinde doğan ve Houston, Teksas'ta büyüyen 46 yaşındaki bir Afro-Amerikalı.

Basketbol ve futbol takımlarında oynadığı Yates Lisesi'nde öğrenim gördü. Yates Lisesi adına 1992 devlet şampiyonası basketbol final maçına yardımcı bir oyuncu olarak katıldı. 1993–1995 yılları arasında South Florida Community College'a (şu anda South Florida State College) devam etti ve okulun basketbol takımında oynadı. Floyd, Houston hip-hop kültürel sahnesine otomotiv özelleştiricisi olarak girdikten sonra hip-hop grubu Screwed Up Click'a katıldı ve "Big Floyd" sahne adı altında yarıştığı Houston'a döndü.

George Floyd olayı nedir? George Floyd neden ve nasıl öldürüldü? George Floyd'un ölümü nedir? Siyahi Amerikalı George Floyd!
George Floyd olayı nedir?

Derek Michael Chauvin

Floyd'un ölümüne sebebiyet veren ve "Cinayet ve taksirle adam öldürme" suçundan tutuklanan 44 yaşındaki polis memuru. 2001 yılından bu yana Minneapolis Polis Departmanı'nda memur olarak çalışıyordu. Chauvin'in şikâyet kaydında, ikisi kınama mektubu olmak üzere disiplin departmanında sonuçlanan toplam 18 şikâyet vardı.[18] Biri ölümcül olan toplam üç polis saldırısına karışmıştı.

George Floyd olayı nedir? George Floyd neden ve nasıl öldürüldü? George Floyd'un ölümü nedir? Siyahi Amerikalı George Floyd!
George Floyd olayı nedir?

Tou Thao

34 yaşındaki polis memuru. Öncesinde polis disiplin departmanında hakkında 6 büyük şikâyet geldi ancak hiçbiri sonuç bulmadı. George Floyd olayında kastî bir eylemi olmadığı ancak olayda sorumlulardan biri olduğu ve Floyd'un ölmesine göz yumduğu için mahkeme tarafından 25.000 dolar para cezası aldı, meslekten men edildi ve gözetim altında olmak kaydıyla serbest bırakıldı.

George Floyd olayı nedir? George Floyd neden ve nasıl öldürüldü? George Floyd'un ölümü nedir? Siyahi Amerikalı George Floyd!
George Floyd olayı nedir?

Thomas K. Lane ve Alexander Kueng

37 ve 26 yaşındaki iki polis memurları. Olay yerine sonradan gelerek cinayete tanık olan polisler. Hakklarında daha önceden hiçbir disiplin dilekçesi veya suç duyurusu olmayan bu iki memurun Floyd cinayeti olayında da herhangi bir suçları olmadığına ve herhangi bir ceza almalarına gerek olmadığına kararı verildi.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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