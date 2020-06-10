George Floyd Harlem'de anıldı - NEW Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd'a hürmet için New York'un Harlem bölgesinde yer alan Malcom X Bulvarı üzerine fotoğrafları asıldı, yazılı mesajlar ve çiçekler bırakıldı.

Minnesota'da, polis şiddetiyle öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd'a hürmet için New York'un Harlem bölgesinde yer alan Malcom X Bulvarı üzerine fotoğrafları asıldı, yazılı mesajlar ve çiçekler bırakıldı. George Floyd, üç farklı eyalette düzenlenen 3 cenaze töreninin ardından Texas'ın Houston kentinde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA