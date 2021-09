Genshin Impact 2.2 Canlı Yayını Yeni İçerikleri Tanıtacak

Genshin Impact 2.2 canlı yayını sonraki yamada gelecek olan bütün karakter, içerik ve etkinlikleri tanıtacak.

Genshin Impact, Inazuma'yı tanıtan büyük 2.0 versiyonunun ardından 2.1 ile de 2 yeni ada, yepyeni bir balık tutma sistemi, yeni karakterler ve etkinlikler getirerek oyuncuların beklentisini yeterince karşılamıştı. Bir süredir oyuncu topluluğu arasında huzursuzluk yaratan yıldönümü içeriklerinin ardından Mihoyo oyuncuların kalbini yeniden kazanmak adına yapacakları 2.2 canlı yayınını duyurdu. Mihoyo gelecek versiyonları sızdıran pek çok hesabı kapattırdığından gelecek içerikleri öğrenmek için canlı yayını beklemek zorunda olan oyuncuların bazıları bir nebze de olsa sakinleşerek içeriklerin duyurulacağı günü heyecanla beklemeye başladı.

Beklenen içeriklere gelecek olursak, Genshin Impact Twitter sayfasında tanıtımı yapılan 4 yıldızlı Pyro polearm karakteri olan Thoma'nın bu versiyonda geleceği neredeyse kesinleşmiş durumda. Mondstadt doğumlu Thoma, Inazuma'da Kamisato Klanı'nın kahyası olarak çalışıyor. E yeteneği ile takımına canına oranla kalkan kazandıran Thoma, Q yeteneği ile alan hasarı veren bir Pyro patlamasından sonra normal saldırılarla senkronize olan alan hasarlı alevleri ile takımına element reaksiyonları için yer açıyor.

Genshin Impact 2.2 Sızıntıları

Mihoyo'nun engelleme çabalarına rağmen bazı sızıntılar hala bir şekilde internette yerini buluyor. Bu sızıntıların hiçbirinin doğrulanmış olmadığını aklınızda bulundurarak göz atmanızı öneririz.

Hu Tao ve/veya Childe bannerı yeniden gelecek

Inazuma'dan esinlenen yeni bir Serenitea Pot alemi

Anizotropik Filtreleme grafik ayarı

Yeni silahlar: 5 yıldızlı Crit Rate bow 'Brumal Star', 4 yıldızlı %ATK bow 'Mouun's Moon', 4 yıldızlı %ATK claymore 'Akuoumaru' ve 4 yıldızlı %ATK polearm 'Wavebreaker's Fin'.

Yeni eşyalar: Ayesha's Chaos Prospector (kullanım yeri bilinmiyor), Floral Zither (tıpkı Windsong Lyre gibi osu tarzı bir etkinlikte elde edilebilir olacak enstrüman)

Tsurimi Adası

Bedava Xinyan alabileceğiniz rogue-like dungeon etkinliği: Labyrinth Warriors

Serenitea Pot'unuzda çiçek büyütüp düzenleyebileceğiniz ve bu çiçekleri arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz etkinlik: Dreams of Bloom

Thoma ve Sayu'yu içeren Hangout etkinlikleri

Genshin Impact 2.2 Canlı Yayın Tarihi

Yepyeni içeriklerin tanıtılmasının yanında Primogem verecek kodların da dağıtılacağı canlı yayın 3 Ekim 2021 Pazar günü saat 15.00'da yapılacak. Bu canlı yayına Genshin Impact'in Twitch kanalı üzerinden ulaşabileceksiniz. 2.2 versiyonunun çıkış tarihinin ise 13 Ekim 2021 Çarşamba günü olması bekleniyor.

