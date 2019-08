"Geniş Aile Komşu Kızı" filminin özel gösterimi yapıldı

Cüneyt İnay'ın yazıp yönettiği, serinin üçüncü filmi olan "Geniş Aile Komşu Kızı"nın özel gösterimi yapıldı.

Ertuğrul Fındık ve Mahmut Kayımtu'nun yapımcılığını üstlendiği filmin gösterimi Özdilek Park AVM'de gerçekleştirildi.

Cüneyt İnay, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dizi dinamiklerine en yakın film. Diğer filmlere göre, biraz daha hareketli, daha aksiyon içeren bir film." dedi.

Filmin aileyle beraber gönül rahatlığıyla izlenebileceğini vurgulayan İnay, "Yine yeni oyuncular var. Emre Altuğ'u görünce insanlar biraz şaşıracak. Beklediklerinden çok farklı bir rolde görecekler." diye konuştu.

"Tam bir aile komedisi"

Filmde "Ulvi" karakterini canlandıran Bülent Çolak, "İzleyiciyi bekleyen şey aksiyon, eğlence, mavra. Tam bir aile komedisi. Bildikleri gibi yani. Filmin en güzel tarafı bence mahalle dokusunda geçiyor olması. Yani özüne, fabrika ayarlarına geri döndü." değerlendirmesinde bulundu.

Çolak, hikayenin toplumun her katmanına seslendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi mesela evin oğlu odasında, evin hanımı başka bir yerde televizyon ekranına kilitleniyor. Herkesi, farklı nesilden insanları salonda kanepeye kilitleyen son diziydi 'Geniş Aile'. O yüzden çok önemli. Memlekette o tarz bir işe ihtiyaç vardı. 'Geniş Aile' de film olarak bu ihtiyacı karşılayacaktır."

Filmde "Cevahir" karakterini canlandıran Ufuk Özkan da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geniş Aile Komşu Kızı" için birçok filmi reddettiğini dile getirdi.

Özkan, bu filmin kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "Her birinde olduğu gibi içinde komedinin, kahkahanın, aşkın olduğu, 'Geniş Aile' seyircisinin özlediği tatta bir iş çıktı." şeklinde konuştu.

"Çok kaliteli bir senaryo"

Kadrodaki yeni isimlerden Emre Altuğ, rolünden bahsederek, psikopat bir karaktere sahip olan "Nebil"i canlandırdığını ve kendisi için farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.

Oyuncu Rojda Demirer ise şöyle konuştu:

"Geniş Aile'de olmak benim için her zaman çok özel. Böyle bir zaman makinesine binip 10 yıl öncesine gitmişim gibi hissettim kendimi. Yine aynı ekip, yine çok kaliteli bir senaryo. Çok mutlu çalıştım. 'Cevahir' ile hikayeyi tamamlamak gerekiyordu o yüzden geldim."

TWO Productions ve CE Medyaortak yapımı "Geniş Aile Komşu Kızı"nın konusu özetle şöyle:

"Sorunlu bir adam olan Cevahir, Ulvi'yle birlikte bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çabasındadır. İkili kendilerini beladan uzak tutmaya çalışsa da yolları bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor durumdaki Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım ister. Abisi Katip'in vasiyeti üzerine Nebil'le evlenmek zorunda olan Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi artık türlü belaların içine sürüklenecektir."

Kaynak: AA