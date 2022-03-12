Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü - Haberler

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Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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