Genelkurmay Başkanı Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

07.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:46

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı. Bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalındığı törende, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Orgeneral Güler ve Korgeneral Ganim, karargah binasına geçerek görüştü.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA