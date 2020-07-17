Genelev kraliçesi Matild Manukyan kimdir? Saymakal bitmyecek mirası kime kaldı?
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Genelev kraliçesi Matild Manukyan kimdir? Saymakal bitmyecek mirası kime kaldı?

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın dev mirasına ortak olmak için Kerope Çilingir'e dava açan 36 kişi, bu defa nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu. Kerope Çilingir'in Manukyan'ın oğlu olmadığını iddia eden 36 kişi, nüfus kayıtlarının sahte olduğunu öne sürdü. Manukyan'ın mirası ise saymakla bitmiyor.

Genelev kraliçesi Matild Manukyan kimdir? Saymakal bitmyecek mirası kime kaldı?
17.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:17

Kerope Çilingir'in Matild Manukyan'ın oğlu olmadığını iddia eden 36 kişinin avukatı Oktay Köse, "Matild Manukyan, hem babasının hem de halası Susan Chah Mouradian'ın mirasına konmuştur. O öldükten sonra da 36 kişiye geçmesi gereken tüm mal varlığına Kerope Çilingir konmuştur. Kerope Çilingir, Matild Manukyan'ın oğlu ve mirasçısı değildir" demişti. 36 davacı, başta genelev gelirleri olmak üzere 220 taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizlerin tereke idaresince Manukyan'ın mirasının eşit olarak paylaştırılmasını istemişlerdi.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre 36 davacı bu defa Kerope Çilingir ile Matild Manukyan'ın nüfus kayıtlarının sahte olduğunu iddia ederek yeni bir dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan 36 davacının avukatı Oktay Köse dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Matild Manukyan'a ait 25 Mart 1985 tarihli nüfus cüzdanı sahtedir. O kadar sahtedir ki nüfus cüzdanının ön yüzündeki Türk Bayrağı ters basılmıştır. Doğum tarihi, sahte nüfus kaydındaki tarihe dahi uymamaktadır. Her cüzdanın arka yüzünde yer alan 'Medeni Hali' ve 'Dini' bölümü ön yüzün sonuna sıkıştırılmıştır. Tüm yazılar elle yazılmıştır. Adeta Matild Manukyan'a yeni bir isim, yeni bir kimlik, yeni bir hayat yaratılmıştır."

MAHKEME GENELEV KAYITLARINI İSTEDİ

Kerope Çilingir'in de nüfus kayıtlarının sahte olduğunu dilekçesinde belirten avukat Köse "Kerope Çilingir'in imzası bulunan Silivri Tapu Müdürlüğü'nce düzenlenmiş 1979 tarihli devir senedinde Çilingir'in nüfus cüzdan seri numarası 316938 olarak belirtilmiştir. Kerope Çilingir'e ait 1989 tarihli nüfus cüzdanı seri numarası ise 308678 olarak görünmektedir. İki cüzdanın tanzim tarihi arasında 24 yıl olmasına rağmen 24 yıl önce düzenlenen nüfus cüzdanındaki seri numarası daha büyüktür. Her doğum ve kimlik yenileme işlemi sonrası seri numarasının ilerlemesi ve büyümesi gerekirken geriye gitmiş olması gariptir, düşündürücüdür" dedi.Mahkeme Kerope Çilingir ve Matild Manukyan'ın nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında ara kararını açıkladı. İstanbul Valiliği ile İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak Matild Manukyan'ın yıllarca işlettiği geneleve ilişkin tüm kayıtların istenilmesine karar verildi.

MATİLD MANUKYAN'IN MAL VARLIĞI NELER?

Matild Manukyan'ın mirasçısı olduğunu iddia eden 36 kişi, tereke idaresi tarafından Manukyan'ın mirasının eşit olarak paylaştırılmasını istemişlerdi. 36 kişinin ardından Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir de mahkemeye Manukyan'ın mal varlıklarını sunmuştu.

İşte dava dosyasında yer alan Manukyan'ın mal varlığı:

-Antalya, Alanya ve Balıkesir'de 5'er yıldızlı 5 otel

- Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otel

- İstanbul'da 2 fabrika

- Kınalı Ada ve Büyük Ada'da 2 köşk

- İstanbul'da 500 daire, 70 iş hanı

- Yalova'da yüzlerce daire ve arsa

- Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana'da onlarca bina ve arsa

- Fransa'daki bir bankada 150 milyon Euro- 220 ticari taksi- Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler.

MATİLD MANUKYAN KİMDİR?

Aristokrat bir aileden gelmektedir. Notre Dame de Sion'u bitirdikten sonra terzilik ile iş hayatına başlamıştır. Eşinin ölümü dolayısıyla oğlu ile tek başına kalmış, sosyete terziliğine soyunmuştur.

Karaköy'de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe girmiştir. Daha sonra işletiği genelev sayısı 37'ye çıkmıştır.

Kaynak: Snob Magazin

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