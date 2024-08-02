Yüksekova'da İsmail Heniye için bayraklar yarıya indirildi

Yüksekova'da İsmail Heniye için bayraklar yarıya indirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yüksekova'da İsmail Heniye için bayraklar yarıya indirildi
Haber Videosu

Yüksekova'da İsmail Heniye için bayraklar yarıya indirildi İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilirken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de bayraklar yarıya indirildi.

Yüksekova'da İsmail Heniye için bayraklar yarıya indirildi

HAKKARİ - İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilirken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de bayraklar yarıya indirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz gecesi şehit edilen İsmail Haniye için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. Tüm Türkiye geneli olduğu gibi Yüksekova ilçede de bayraklar yarıya indirildi. Sabah saat 08.00'de Yüksekova Kaymakamlığı başta olmak üzere diğer kurumların önündeki bayraklar da yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Filistin davasına olan desteğimizi göstermek amacıyla Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniye'nin şehadeti sebebiyle 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı

İBB'ye 3. dalga operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda gözaltı
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu

Son İBB operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya gelişmeyi bu fotoğrafı paylaşarak duyurdu
Kenenin ısırdığı bebek hayatını kaybetti

Kenenin ısırdığı bebek hayatını kaybetti
Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a icra şoku

Galatasaray'ın eski başkanına icra şoku! Lüks otel satışa çıkarıldı
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi rakamları belli oldu

Konut fiyatlarındaki artış Merkez Bankası raporunda
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.