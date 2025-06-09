Van Gölü'nde Gökkuşağı, Nemrut Kalderası'nda Kızıl Gökyüzü

Van Gölü'nde Gökkuşağı, Nemrut Kalderası'nda Kızıl Gökyüzü
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü üzerinde oluşan gökkuşağı ve Nemrut Kalderası'ndaki kızıl gökyüzü, doğa severlere doyumsuz manzaralar sundu. Aynı anda meydana gelen bu doğa olayları, atmosfer koşullarının etkileyici yüzünü gözler önüne serdi.

Van Gölü üzerinde gökkuşağı, Nemrut Kalderası'nda kızıl gökyüzü

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü üzerinde oluşan gökkuşağı ile Nemrut Kalderası üzerinde gökyüzünün kızıl tonlara büründüğü anlar, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

İlçede havanın kararmasına yakın saatlerde Van Gölü üzerinde gökkuşağı belirdi. Genellikle gündüz saatlerinde görülen gökkuşağının gün batımına yakın oluşması dikkat çekti. Aynı dakikalarda Nemrut Kalderası üzerinde ise gökyüzü kızıl tonlara büründü. Gökkuşağı ve kızıllığın aynı anda görülmesi, bölgeye özgü doğal manzaralara farklı bir boyut kazandırdı. Aynı anda oluşan doğa olayı sonrası ilçede kısa süreli bir yağış meydana geldi.

Öte yandan uzmanlar, bu tür doğa olaylarının atmosferdeki nem, ışık kırılması ve güneşin alçalan açısıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

Tatvan'da gözlemlenen bu eş zamanlı görüntüler, doğa olaylarının zamanlamasının da ne denli etkileyici olabileceğini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Genel
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