Vali Çiçek uçurtma uçurdu, bağımlılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi

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Vali Çiçek uçurtma uçurdu, bağımlılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi
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Vali Çiçek uçurtma uçurdu, bağımlılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Gençlerimizin dijital bağımlılık adı altında zehirlenmelerine ve esir edilmelerine izin vermeyeceğiz" "Zehir tacirlerinin yerleri dışarıda serbestçe gençlerimizi zehirlemek değil,...

Vali Çiçek uçurtma uçurdu, bağımlılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek :

"Gençlerimizin dijital bağımlılık adı altında zehirlenmelerine ve esir edilmelerine izin vermeyeceğiz"

"Zehir tacirlerinin yerleri dışarıda serbestçe gençlerimizi zehirlemek değil, onların yerleri cezaevleri"

KAYSERİ - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'uçurtmanı göğe, bağımlılığı geride bırak' sloganıyla düzenlenen uçurtma şenliğinde bağımlılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Yeşilay Kayseri Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'uçurtmanı göğe, bağımlılığı geride bırak' sloganıyla 2. Geleneksel Uçurtma Şenliği düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenliğe katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de uçurtma uçurarak çocukluk yıllarına gitti. Çocuklarla beraber uçurtma uçurmanın mutluluğunu yaşayan Vali Çiçek, bağımlılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Gençlerimizin dijital bağımlılık adı altında zehirlenmelerine ve esir edilmelerine izin vermeyeceğiz"

Şenlikte konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Yeşilay, düzenlediği bu organizasyon ile aslında bir meydan okuyor. Küçüklerimiz bağımlılıklara karşı meydan okuyorlar. Tüm bağımlılıklara savaş açtıklarını, bağımlılıkları çöpe attıracaklarını, hayata evet dediklerini, bağımsız Türkiye'nin bağımsız bireyleri olduklarını haykırıyorlar. Özellikle bağımlılıkla mücadele bizim en büyük kahramanlarımız her zaman yavrularımızdır. Onların bizlere verdikleri güç ve moral. Bugün sadece bir uçurtma şenliği yapmıyoruz. Bu şenlik ile hem dijital bağımlılığa hem milletimizi zehirleyen her türlü bağımlılıklara karşı bağımsız olma seferberliğini buradan başlattığımızı ilan ediyoruz. Biz gençlerimizin spor salonlarında, parklarda, ilim ve sanat yuvalarında olmalarını istiyoruz. Biz gençlerimizin dijital bağımlılık adı altında zehirlenmelerine ve esir edilmelerine izin vermeyeceğiz. Bu manada da defalarca açıkladım. Gençlerimizi, Kayseri'nin vatansever evlatlarını zehirlemek isteyen alçaklara asla fırsat vermedik, vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Zehir tacirlerinin yerleri dışarıda serbestçe gençlerimizi zehirlemek değil, onların yerleri cezaevleri"

Çiçek, "Onların memleketimizin temiz havasında gençlerimizi zehirlemeye hakları yok. Onların yerleri dışarıda serbestçe gençlerimizi zehirlemek değil, onların yerleri cezaevleri. Polisimiz ve jandarmamız onları enselerinden tuttukları gibi hak ettikleri yerele gönderecekler. Bizlerde gençlerimizin mutlu ve huzur içerisinde yaşamaları için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Bugün her bir parkımızda kolluk kuvvetlerimizi görevlendirdik. Belki de Kayseri'de en fazla güvenlik görevlilerinin görevlendirildiği bir döneme girdik. Hiçbir gencimizi hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Buradaki en büyük gücümüz minik kahramanları ve gözlerindeki ışık. Bunların Türkiye'ye olan sevdaları ile biz her türlü bağımlılığa hayır diyoruz. Biz gençlerimizin ve çocuklarımızın bağımsızlık seferberliğini kutluyoruz. Bağımsız Türkiye'de tüm bağımsızlık seferberliğini tüm bağımlılara karşı Kayseri'den bugün itibariyle başlattığımızı ilan ediyoruz" diye konuştu.

Şenliğe; İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Genel
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