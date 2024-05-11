Üsküdar'da Osmanlı yönetim sistemi sempozyumunda tarihçiler bir araya geldi

Üsküdar'da Osmanlı yönetim sistemi sempozyumunda tarihçiler bir araya geldi
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Osmanlı devletinin kuruluşunun 725. yılında tarihçiler Üsküdar'da bir araya geldi. Osmanlının günümüzdeki gelişmiş ülkelere de ilham kaynağı olan idare sisteminin ele alındığı sempozyumda Osmanlı hanedan mensupları, akademisyenler ve öğrenciler buluştu.

Üsküdar'da Osmanlı yönetim sistemi sempozyumunda tarihçiler bir araya geldi

İSTANBUL - Osmanlı devletinin kuruluşunun 725. yılında tarihçiler Üsküdar'da bir araya geldi. Osmanlının günümüzdeki gelişmiş ülkelere de ilham kaynağı olan idare sisteminin ele alındığı sempozyumda Osmanlı hanedan mensupları, akademisyenler ve öğrenciler buluştu.

Üsküdar'da Bağlarbaşı Kültür Merkezinde kuruluşunun 725. Yılında Osmanlı Yönetim Sistemi" adlı sempozyumda birbirinden değerli tarihçiler bir araya geldi. Uzman tarihçiler Osmanlı yönetim anlayışını öğrenciler ve akademisyenler ile paylaştı. Sempozyuma Prens Abbas Hilmi, Harun Osmanoğlu ve Selahattin Osmanoğlu gibi hanedan mensuplarının yanı sıra Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Beşir Atalay, Abdülkadir Özcan, Dr. Kemal Tekden, Prof. Dr. Feridun Emecen gibi isimler konuşmacı olarak katıldı.

"600 yılı aşkın böyle bir yönetim istisnadır"

Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Ecdadın kurduğu bu büyük imparatorluk, büyük bir medeniyet. Müslüman Türklerin, bütün tecrübelerinden sonra en olgun medeniyet sistemi olarak görüyorum. Son zamanlarda bu büyük medeniyet ile ilgili çok çalışmalar ve bu çalışmaların sayısı arttı. Osmanlı imparatorluğu çok orijinal, mukayese edebileceğimiz örnek bile azdır. 600 yılı aşan böyle bir sistemin çok istisnadır. Bunun diğer bir boyutuda aynı hanedanın bu kadar uzun süre bir imparatorluğu yürütmesidir. Bunun örneği yok, Osmanlı'nın en orijinal, en özgün yönlerinden birisi budur. Osmanlı medeniyetine baktığımızda bu kadar çoğulcu bir yönetimi hiçbir yerde göremiyoruz. Her kesim kendi dinini, dilini yaşayarak uzun yıllar ayakta kalmıştır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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