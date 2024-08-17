Türk Kızılay'dan orman yangınlarının devam ettiği illere destek

Türk Kızılay'dan orman yangınlarının devam ettiği illere destek
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Türk Kızılay'dan orman yangınlarının devam ettiği illere destek
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Türk Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği illerde 10 binden fazla sıcak yemek, 9 bine yakın ikramlık, yaklaşık 2 bin 500 kumanya, 20 binden fazla su ve 35 bini aşkın içecek desteği sağlandığını bildirdi.

Türk Kızılay'dan orman yangınlarının devam ettiği illere destek

ANKARA - Türk Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği illerde 10 binden fazla sıcak yemek, 9 bine yakın ikramlık, yaklaşık 2 bin 500 kumanya, 20 binden fazla su ve 35 bini aşkın içecek desteği sağlandığını bildirdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, başta İzmir, Bolu ve Aydın olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde orman yangınlarının devam ettiği kaydedildi.

İzmir'in Karşıyaka, Manisa'nın Gördes, Aydın'ın Bozdoğan, Bolu'nun Göynük ve Karabük'ün Ovacık ilçelerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları nedeniyle söndürme çalışmalarının 2 gündür sürdüğü hatırlatılan açıklamada, yangının ilk anından itibaren Afet Müdahale Merkezleri ve şubelerinden bölgeye personel ve gönüllülerin gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, Kızılay'ın ikram araçları, mobil mutfaklar, öncü araçlar, haberleşme ve müdahale araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sahadaki 38 personeli ve 18 aracıyla müdahale ekiplerini ve yangından etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayan Kızılay, çorba, kumanya, ikram malzemesi, soğuk-sıcak içecek ve su dağıtımını sürdürüyor. Yangınların devam ettiği illerde 10 binden fazla sıcak yemek, 9 bine yakın ikramlık, yaklaşık 2 bin 500 kumanya, 20 binden fazla su ve 35 bini aşkın içecek dağıtımı yapan Kızılay, orman yangınlarıyla ilgili teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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