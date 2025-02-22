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THY, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda uçuş eğitim faaliyetine başladı

THY, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda uçuş eğitim faaliyetine başladı
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Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Akademisi, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yeni uçuş eğitim faaliyetlerine başladığını duyurdu. 2024 yılı itibarıyla son 5 yılda 900'den fazla pilot mezun eden akademi, Adana'yı beşinci eğitim merkezi olarak belirledi.

Türk Hava Yolları 2024 yılı Aralık sonu itibariyle son 5 yılda 900 üzerinde pilot mezun eden Uçuş Eğitim Akademisi eğitim faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda uçuş eğitim faaliyetlerine başladıklarını duyurdu.

"UÇUŞ EĞİTİM FAALİYETLERİ BAŞLADI"

Açıklamasında Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız hem Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışında hem de Adana düzenlenen Teknofest'te Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmayacağını ve eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet vereceğini müjdelemişti. Geçtiğimiz haftalarda hepimiz için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Akademimiz Aydın, Uşak, Selçuk ve Bodrum-Milas'tan sonra beşinci merkez olarak yeni bir eğitim lokasyonunu daha bünyesine kazandırarak Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda uçuş eğitim faaliyetlerine başladı" ifadelerine yer verdi.

"2027 YILINDA, 107 EĞİTİM UÇAĞINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

4 eğitim uçağını Adana'da görevlendirdiklerinin altını çizen Bolat, "Havalimanı imkanları doğrultusunda bu sayıyı 18'e yükseltmeyi hedefleyen Akademimiz, 2024 Aralık sonu itibarıyla son 5 yılda 900'ün üzerinde pilot mezun ederek 220 bin saat uçuş gerçekleştirdi. Bu yılın sonunda 48 yeni uçağı daha bünyesine kazandıracak olan Akademimizin, 2027 yılının ilk çeyreğinde 107 uçağa ulaşmasını hedefliyoruz. Bugün Adana'daki eğitim faaliyetlerini paylaştıkları heyecan dolu bir video elime ulaştı, sizlerle de paylaşmak istedim. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ - Genel
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