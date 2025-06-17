Terkos Gölü'nde İlkbahar Renk Şöleni

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Terkos Gölü'nde İlkbahar Renk Şöleni
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İstanbul'un Terkos Gölü'nde ilkbaharla birlikte bitkilerin renk değiştirmesi dronla görüntülendi. Göl üzerindeki çiçekler ve yeşil alanların uyumu göz kamaştırdı.

Terkos Gölü'nde doğanın renkleri böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da bulunan Terkos Gölü'ndeki yeşil bitkilerin ilkbaharla birlikte renk değiştirmesi dronla görüntülendi. Kendine hayran bırakan görüntülerde, göl üzerindeki farklı çiçeklerin ve yeşil alanın uyumu görüldü.

Durugöl olarak da bilinen Terkos Gölü'nün İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kalan kısmında, ilkbaharla birlikte gölün kıyı kesimlerinden yüzeye yayılan yeşil renkli bitkilerin renk değişimi görsel şölen oluşturdu. Bitkilerin renk değişimi, gölün yüzenin bazı kesimlerini pembeye dönüştürdü. Dronla görüntülenen Terkos Gölü'ndeki manzara izleyenleri hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Genel
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