Kamp alanını yerle bir eden hortum! Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesini sağanak yağışın ardından hortum vurdu. Bölgede kamp alanı olarak hizmet veren tesisi yerle bir eden doğal afette dehşeti yaşayan Kamp işletmecisi Hasan Akçay, "5 dakika ile hayatta kaldım" dedi.

HORTUM, KAMP ALANINI YERLE BİR ETTİ

Olay, Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam üzeri başlayan sağanak yağış şiddetini arttırırken, şiddetli fırtına meydana geldi. Kartal tepe mevkiinde bulunan özel bir kamp alanında çıkan hortum 3 kamelya, 24 metrekarelik çadır ve 6 adet güneş paneli ile elektrik direkleri hasar gördü.

"HASARIN BOYUTU 1 MİLYON TL"

Hortum ve sağanak yağışın etkisinin kaybetmesinin ardından hasarın boyutu da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik zarar meydana geldiği öğrenildi.

"5 DAKİKA İLE HAYATTA KALDIM"

Kamp işletmecisi Hasan Akçay yaptığı açıklamada, "24 metrekare büyüklüğünde çadırın içerisindeydim. Eşimin seslenmesiyle eve doğru gittim. Eve vardığımda ise büyük bir afet meydana geldi. Bizleri Allah korudu. 5 dakika ile hayatta kaldım. Evin penceresinden baktığımda ise 5 dakika önce içerisinde olduğum çadırın ve hemen ardından kamelyanın uçtuğunu gördüm" dedi.

"BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİR AFET GÖRMEDİM"

Eşiyle birlikte büyük bir korku yaşadığını belirten Akçay, "Ben bu yaşıma kadar böyle bir afet bizim buralarda görmedim. Afet bittikten sonra büyüklüğünü dışarıya çıktığımda anladım. Çadırın, kamelyanın, bulaşık yıkama yerinin çatısı üzerinde bulunan güneş panellerinin çilek tarlasına uçmuş. Yaklaşık 1 milyona yakın bir zararımız var. Her şey berbat olmuş yine de çadırın içerisinde olmadığıma şükrediyorum" ifadelerini kullandı.