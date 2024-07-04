Üye Girişi
Haberler

Kamp alanını yerle bir eden hortum! Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da sağanak yağış ve şiddetli fırtına sonucunda bir kamp alanı büyük zarar gördü. 3 kamelya, 24 metrekarelik çadır ve 6 adet güneş paneli ile elektrik direkleri hasar gördü. Doğal afetin faturası ise 1 milyon TL oldu. O anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesini sağanak yağışın ardından hortum vurdu. Bölgede kamp alanı olarak hizmet veren tesisi yerle bir eden doğal afette dehşeti yaşayan Kamp işletmecisi Hasan Akçay, "5 dakika ile hayatta kaldım" dedi.

HORTUM, KAMP ALANINI YERLE BİR ETTİ

Olay, Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam üzeri başlayan sağanak yağış şiddetini arttırırken, şiddetli fırtına meydana geldi. Kartal tepe mevkiinde bulunan özel bir kamp alanında çıkan hortum 3 kamelya, 24 metrekarelik çadır ve 6 adet güneş paneli ile elektrik direkleri hasar gördü.

Kamp alanını yerle bir eden hortum! Önüne gelen ne varsa silip süpürdü

"HASARIN BOYUTU 1 MİLYON TL"

Hortum ve sağanak yağışın etkisinin kaybetmesinin ardından hasarın boyutu da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik zarar meydana geldiği öğrenildi.

Kamp alanını yerle bir eden hortum! Önüne gelen ne varsa silip süpürdü

"5 DAKİKA İLE HAYATTA KALDIM"

Kamp işletmecisi Hasan Akçay yaptığı açıklamada, "24 metrekare büyüklüğünde çadırın içerisindeydim. Eşimin seslenmesiyle eve doğru gittim. Eve vardığımda ise büyük bir afet meydana geldi. Bizleri Allah korudu. 5 dakika ile hayatta kaldım. Evin penceresinden baktığımda ise 5 dakika önce içerisinde olduğum çadırın ve hemen ardından kamelyanın uçtuğunu gördüm" dedi.

Kamp alanını yerle bir eden hortum! Önüne gelen ne varsa silip süpürdü

"BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİR AFET GÖRMEDİM"

Eşiyle birlikte büyük bir korku yaşadığını belirten Akçay, "Ben bu yaşıma kadar böyle bir afet bizim buralarda görmedim. Afet bittikten sonra büyüklüğünü dışarıya çıktığımda anladım. Çadırın, kamelyanın, bulaşık yıkama yerinin çatısı üzerinde bulunan güneş panellerinin çilek tarlasına uçmuş. Yaklaşık 1 milyona yakın bir zararımız var. Her şey berbat olmuş yine de çadırın içerisinde olmadığıma şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

Kamp alanını yerle bir eden hortum! Önüne gelen ne varsa silip süpürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Tekirdağ Malkara Fırtına Güneş Hava Durumu Yerel Haberler Doğal Afetler Genel Yaşam Güncel Haberler

Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım

Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

 Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket

Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
500

Yorumlar (1)

Sihirbazın Çırağı:

Elhamdulillah, On üçüncü cumanın geliş alametleri.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title