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Tekirdağ'da 23 Nisan Coşkusu: Dev Yürüyüş Gerçekleşti

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Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen dev yürüyüşte binlerce çocuk, aileleriyle birlikte bayram coşkusunu yaşadı. Etkinliğe katılan farklı ülkelerden gelen öğrenciler de renkli görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'da 23 Nisan için dev yürüyüş

Tekirdağ'da 23 Nisan yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu

TEKİRDAĞ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da dev bir yürüyüş düzenlendi, etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar ile farklı ülkelerden gelen öğrenciler damga vurdu.

23 Nisan kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yürüyüşte, binlerce çocuk bayram coşkusunu cadde ve sokaklarda doyasıya yaşadı. Şehir merkezinden başlayan yürüyüşte, Türk bayrakları taşıyan çocuklar marşlar eşliğinde aileleriyle birlikte yürüdü. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, renkli görüntüler dikkat çekti.

Yürüyüşe sadece Tekirdağ'daki çocuklar değil, farklı ülkelerden gelen misafir öğrenciler de katıldı. Bayramın uluslararası boyut kazandığı yürüyüşte, Balkan ülkelerinden gelen çocuklar geleneksel kıyafetleriyle kortejde yer aldı. Bayraklar ve kültürel simgeler taşıyan çocuklar, yürüyüş boyunca alkışlarla karşılandı.

Yürüyüş güzergahı boyunca güvenlik tedbirleri artırılırken, 23 Nisan yürüyüşü, çocukların ve ailelerin unutamayacağı anlara sahne oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
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