Tatilcilerin Dönüş Yolculuğu Başladı: Bolu Geçişinde Akıcı Yoğunluk

Tatilcilerin Dönüş Yolculuğu Başladı: Bolu Geçişinde Akıcı Yoğunluk
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde, tatilcilerin dönüş yolculuğu TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Bayram dolayısıyla sürücülerin güvenliği için gerekli önlemler alındı ve trafik akışının devam etmesi sağlandı.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

BOLU - Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde araçlar, akıcı yoğunluk oluşturdu.

4 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tatilciler sebebiyle akıcı yoğunluk oluştu. Her bayram trafiğin durduğu Köroğlu Rampaları ve Bolu Dağı Tüneli geçişinde akıcı trafik devam ediyor. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise Bolu geçişine toplam 12 radar kuruldu. Tatilcilerin dönüş yolculuğunun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Genel
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