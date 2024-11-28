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Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı

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İstanbul Taksim'de bir restoran, 800 liralık hesabı ödemek istemeyen bir turist, yemeğine saç koyup üstüne çalışanları suçladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Taksim'de bir restoran, hesabını ödemek istemeyen bir turistin, yemeğine saç koyarak restoran çalışanlarını suçlamasıyla sarsıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

YEMEĞE SAÇ KOYUP GARSONU SUÇLADI

Olay, Beyoğlu Taksim'de hizmet veren bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda yemek yiyen Turist, hesabın gelmesinin ardından garsonu çağırarak tabağında saç bulduğunu söyledi. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, saçın yemeğe sonradan konulduğunu fark etti.

MİDE BULANDIRAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Turistin yemeğine saç koyduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, turistin hesap ödememek için yemeğine saç koyduğu anlar yer aldı. Ayrıca, saç koyduğu yemeği restoran sahibine götürüp gösterdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

"800 LİRALIK HESAP GELMİŞTİ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan büfe çalışanı Hayri Taş, "Olay gece geç saatlerde meydana geldi. Turist müşteriler büfeye geldikten sonra yemek siparişi verdiler. Ardından yemekleri bitmesine yakın turistler yanıma gelip temellerinden saç çıktığını söyledi. Bunu hesap ödememek için yaptılar. Bizde daha sonra güvenlik kamerasına baktık ve turistin saçını koparıp yemeğe koyduğunu gördük. Turistin amacı hesap ödememek için yemeğin üzerine saç koyup arbede çıkarmaktı. Yaklaşık 700-800 liralık bir hesap gelmişti. Bunu da ödememek için böyle bir yönteme başvurdular" dedi.

Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Genel
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