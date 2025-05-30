Suudi Büyükelçi Uzungöl'deki Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmalarını İnceledi

Uzungöl'e gelen Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Al-Nasr, vatandaşı olan kayıp çocuğun arama çalışmalarını yerinde inceledi

TRABZON - Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'e gelen Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü düşen 9 yaşındaki vatandaşı Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükelçi Al-Nasr, Vali Aziz Yıldırım ile birlikte küçük çocuğun ailesi ile görüştü.

Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları sürüyor. 5. gününde de süren çalışmaları incelemek için bugün Trabzon'a gelen Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, dere kenarında bekleyen acılı aile ile görüştü, baba Abdülgani Ramzi Alshaikh'a moral vermeye çalıştı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın da eşlik ettiği ziyarette Büyükelçi Al-Nasr, yetkililere teşekkür etti.

Vali Yıldırım: "Umudumuz bitene kadar çalışmalar sürecek"

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yıldırım, umutsuz olmak istemediğini belirterek "Her şeyden önce umudumuzu muhafaza etmeye gayret ediyoruz. Pazartesi günü elim bir kaza yaşanmış. Türkiye'yi, Trabzon'u ve Uzungöl'ü gezmeye gelen Suudi Arabistan vatandaşı bir aile buraya kadar geliyorlar. Suya ellerini sokmak istiyorlar ya da su almak istiyorlar. Çok coşkun bir dere. 8 yaşındaki bir erek çocuğu ile birlikte baba bu faaliyeti yapmak istiyor. Suyun coşkun akışı bunları içine çekiyor. Baba 75 metre aşağıda kendi gayretleri ile çıkabiliyor. Çocuğun aynı gayreti göstermesi mümkün değil ve su alıp götürüyor. Haberimiz olduğu andan itibaren bütün arkadaşları buraya yığdık. İlk gün 96 kişi ile buralarda arama yaptık. İkinci gün aynı şekilde çalışma yaptık. Üçüncü gün 103 kişi ile arama yaptık. Dördüncü gün 90 kişi bugün de ayın rakamla aramalar yapıyoruz. Bunları sadece gözle yapmıyoruz. DSİ'den araçları aldık onlarla yapıyoruz. SAT komandolarımız, polis ve jandarma dalgıçlarımız var. Kepçenin kovasına binmek suretiyle bile şüphenilen, olabileceği umudu taşınılan yerlere kadar erişmeye gayret ediyorlar. Bu derelerin en coşkun aktığı zaman. Öyle olunca çalışmalarımız zorlaşıyor. Suyu nerelere götürdüğünü veya suyun o yavrucağı nerelere bırakabileceğini bizde kestiremiyoruz. Elimizden gelen her santimetrekaresi türlü türlü araç gereç ve imkanla aranıyor. Aile çalışmaları takip ediyor. Ümidimiz yavrucağı bulabilmektir. Kendi evladımızı arıyor şeklinde arıyoruz bundan herkes emin olabilir. Umudumuz bitene kadar çalışmalar sürecek. Çalışmaları devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bugün, yarın artık yeter demiyoruz. Şuanda bir sınır koymadık" dedi.