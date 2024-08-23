Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy için il emniyette cenaze töreni düzenlendi

Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy için il emniyette cenaze töreni düzenlendi
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Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy için il emniyette cenaze töreni düzenlendi
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Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy için il emniyette cenaze töreni düzenlendi İstanbul Esenler'de 'dur' ihtarında bulunduğu aracın kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Mustafa Peksoy için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy için il emniyette cenaze töreni düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de 'dur' ihtarında bulunduğu aracın kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Mustafa Peksoy için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

İstanbul Esenler'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan aracın çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Peksoy için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Törenden yapılan konuşmaların ardından şehit için dualar edildi. Törenin ardından Peksoy'un cenaze memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Törende bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Aktaş, " Her ölüm erken ölümdür ama aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Gözü yaşlı ailesi bu yüce millete emanet artık. Şehidimizin değerli ailesi bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Allah hepimize sabırlar versin. Bizlerde bir meslektaşımızı bir kardeşimizi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehitlik mertebesine yükselen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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