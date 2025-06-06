Sakarya ve Kocaeli'de Bayram Coşkusu

Sakarya ve Kocaeli'de Bayram Coşkusu
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Sakarya ve Kocaeli'de Bayram Coşkusu
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Sakarya ve Kocaeli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabah erken saatlerde camileri doldurarak bayramlaştı. Namaz sonrası dualar edildi ve cemaat birlikte teşrik tekbirleri getirdi.

Sakarya ve Kocaeli'de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu

SAKARYA - Sakarya ve Kocaeli'de sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar Kurban Bayramı namazını eda ederek bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Sakarya ve Kocaeli'de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Camilerde bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından salavatlar okuyarak dualar etti. Namaz sonrası cemaat hep birlikte teşrik tekbirleri getirdi. Eda edilen namazın ardından vatandaşlar camide ilk bayramlaşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonrasında ise sevdikleri ile bayramlaşmak ve kurbanlıklarını kesmek için evlerine doğru yola koyuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Genel
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