Polisten Öğrencilere Anlamlı 19 Mayıs Etkinliği

Polisten Öğrencilere Anlamlı 19 Mayıs Etkinliği
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Haydi Gençler Pikniğe' projesi kapsamında, Hınıs ilçesinde 35 lise öğrencisi ile piknik organizasyonu yapıldı. Etkinlikle gençler birlik ve beraberlik anlayışını pekiştirirken, polis-öğrenci ilişkilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Polisten öğrencilere anlamlı 19 Mayıs etkinliği

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı "Haydi Gençler Pikniğe" projesi ile kutlandı.

Proje kapsamında Hınıs ilçesinde eğitim gören 35 lise öğrencisi ile Teke Deresi Göleti Sosyal Tesisleri'nde piknik organizasyonu yapıldı.

Yapılan etkinlikle gençlerin ülkemizin birlik ve beraberliğinin önemi hakkında bilinçlenmeleri sağlanırken, polis/öğrenci ilişkilerinin daha samimi ortama taşınması amaçlandı. Organizasyonda sabah kahvaltı ve öğleden sonra mangal etkinliği yapıldı, akabinde çeşitli etkinlikler yapılarak bayram coşkusu doyasıya yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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