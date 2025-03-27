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Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu

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Nevşehir'de akşam ezanı, teknik sorun nedeniyle 20 dakika geç okundu. Merkezi ezan sisteminde sorun olduğu öğrenilirken, İl Müftülüğü oruca bir zarar vermediğini belirtti.

Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okunurken, İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Ezanın teknik sorun nedeniyle duyulamaması tutulan oruca zarar vermedi" denildi.

EZAN 20 DAKİKA GEÇ OKUNDU

Nevşehir'de 19.06'da okunacak akşam ezanı teknik arızadan dolayı 20 dakika geç okundu. İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, okunan ezanın sistemdeki arıza nedeniyle duyulamadığı, 19.06'da orucu açanların oruçlarının bozulmadığı ifade edildi.

TEKNİK SİSTEMDE ARIZA MEYDANA GELDİ

İftar vaktinin saat 19.06 itibarıyla başladığı, ezanın teknik sorun nedeniyle duyulamamasının tutulan oruca zarar vermediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunun da bildiği üzere Nevşehir'de ezanlarımız uzun yıllardır 'merkezi ezan sistemi' ile okunmaktadır. Merkezi ezan sistemi Alibey Camiinde bulunmaktadır. Bu akşam iftar vaktinde akşam ezanını okumak üzere görevlimiz Halil Arı merkezi ezan sistemini açıp ezan okumak istemiştir, ortaya çıkan teknik soruna kısa sürede müdahale edilse de ezan sesi minarelerimizden ancak ilerleyen dakikalarda duyulabilmiştir. Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya keffaretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Tuttuğumuz oruçların kabulü dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Nevşehir'de akşam ezanı 20 dakika geç okundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Genel
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